Civismo e cidadania\nCivismo e cidadania são conceitos interligados, mas distintos. O civismo é o conjunto de valores e comportamentos que envolvem o respeito às leis, à pátria, aos símbolos nacionais e ao bem comum. Cidadania abrange os direitos e deveres de um indivíduo dentro da sociedade (civis, políticos e sociais). Pergunto: estamos objetivamente sendo honestos nessas ações, individualmente? Nossa luta e objetivo não deve ser bolsonarismo, lulismo e outros adjetivos que não nos levam a um bem comum. Qual deveria ser esse bem comum? Liberdade, pátria e família. A liberdade individual é regida por uma lei universal. Meu direito termina onde começa o seu. Ponto final. As outras liberdades, também regidas por leis, nos levam à lei maior. A Constituição. Ela nos dá a liberdade de expressão, dentro do respeito ao Estado de direito. Aí vem outra pergunta: qual é o Estado de direito? É subjetivo. Cada indivíduo tem o seu livre arbítrio para pensar, agir e se expressar conforme sua consciência. Minha consciência é também minha liberdade. Penso diferente, recebo em minha casa quem eu quero e tenho amigos que são de minha escolha. Pátria é o local onde vivemos. Nosso civismo é servi-la com honradez, com serenidade, com empatia, com aceitação de diferenças e evitar conflitos, que em algum momento possam se tornar confrontos. Família é o berço de todas nossas ações. É onde, o indivíduo inicia seus passos para se tornar um verdadeiro cidadão. Nessa ótica, o que estamos fazendo para isso se tornar realidade? Pais existem para ensinar seus filhos nessa caminhada. Não se forma um adulto responsável em horas ou dias. É um processo que leva anos e anos de convivência, exemplos, ensinamentos, aceitação individual, pois cada filho é diferente do outro, assim como todos os cidadãos. Qual seria então a nossa luta? Queremos soluções concretas e políticas, sem serem politiqueiras. Não pagamos impostos para vermos manchetes na mídia, culpando A ou B pelo eventual fracasso. Pagamos para termos retorno na segurança, educação e saúde. Essa deve ser nossa luta. Um lugar onde todos vivam em paz e organizados. Sem ideologia superficial ou passageira.