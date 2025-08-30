Uma nova Metago\nhoje em todo o mundo a atividade de mineração sendo prioridade em diversos produtos. Goiás já teve sua experiência na província mineral de Catalão, inclusive o primeiro curso de Engenharia de Minas foi uma consequência. O governo estadual enviou um novo projeto à Assembleia Legislativa, aprovado de forma rápida e unânime nesta quarta-feira (27).\nTemos a opção administrativa e técnica de ter uma nova Metago com diretoria qualificada e certificada com geólogos, engenheiros de minas, de química, mecânicos fazendo pesquisas e desenvolvimento junto às Universidades e empresas da área.\nSabemos que não existe mineração linda e elegante. Contudo, se queremos ter acesso aos benefícios dos minérios, teremos que suportar os malefícios do processo de produção. Agora são as terras raras, que não são terras e sim rochas e que não são raras e sim comuns.