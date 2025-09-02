Vila Redenção\nVila Redenção, próxima do centro, é um dos primeiros bairros populares de Goiânia. No entanto, continua esquecido pelo prefeito, por vereadores e autoridades municipais. Reparem o estado de coisas: a maioria das pracinhas precisa de revitalização com equipamentos de exercícios para adultos, bancos, jardim, equipamentos de lazer para crianças e instalação de câmeras de vigilância para proteção da comunidade. Atualmente se encontram cheias de sacos plásticos, lixo, entulhos. A pista de caminhada está ao longo de sua via com partes quebradas. Imaginem a situação dos bairros mais distantes.\nEnquanto isso, as irmãs gêmeas, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa continuam no seu esforço de privilegiar seus pares com vantagens e benefícios, e esquecem sua função de fiscalizar o Executivo e apresentar projetos de interesse do estado e da população. O MP deveria fazer alguma coisa. O que não é contestado fica como está.