Só bafômetro?\nDe uns tempos para cá, sempre que ocorre algum acidente envolvendo veículos automotores, o cuidado das autoridades e até cobranças da imprensa são pela realização do teste do bafômetro ou etilômetro.\nOra, existem situações em que fica claro que o provocador ou a provocadora do sinistro não tem a mínima habilidade para dirigir. Não seria o caso de se exigir e tornar obrigatória uma reciclagem?\nMacilene R. de Oliveira\nCentro -Goiânia\nVerissimo, pai e filho\nCom o triste passamento do majestoso escritor Luis Fernando Verissimo dias atrás, surgiram nas redes sociais questionamentos de quem seria melhor: ele ou seu pai, Érico Verissimo.\nOra, com todo o respeito àqueles que propuseram tal interrogação, vejo que esta seja uma questão inconcebível, fora de sentido.\nAo invés de “medir forças” entre um e outro, prefiro zelosamente as belíssimas biografias de ambos: uma dupla fabulosa!