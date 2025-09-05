Trânsito em Goiânia\nApós muitos anos dirigindo em Goiânia, venho me questionando se as leis de trânsito mudaram. Exemplos: motoristas que cortam pela direita, motoristas parados em filas duplas, motoristas que não usam setas indicando a direção que vão tomar, motoristas parados em frente de placas proibido parar/estacionar, parados nas rampas de acesso de cadeirantes. E em trânsito selvagem e descortês. Os pedestres, então, não têm vez. A sinalização a eles destinada na sua maioria não funciona, as calçadas ocupadas por veículos e caminhões de cargas.\nPenso que só aplicar multas não está funcionando pois se estivesse, estas infrações não estariam acontecendo diante de nossos olhos. Fica um alerta aos especialistas .\nRosângela Roriz Rizzo Lousa\nSetor Bueno - Goiânia\nManifestação\nPeguntaram para mim se e por que eu participaria de uma manifestação atualmente. Respondi que certamente sim, da mesma forma que participei de várias manifestações no passado, desde o pedido de anistia ampla, geral e irrestrita, no final da década de 70, passando pelas Diretas Já, e os anseios de impeachment de Collor e Dilma. Iria, não porque acredito na total inocência dos réus do 8 de janeiro, mas porque tenho certeza da culpa da Justiça; iria, porque aprendi na escola da Faculdade de Direito da UFG, pelos ensinamentos do professor de Direito Constitucional, o valor da liberdade e da justiça, mas, principalmente, porque lendo recentemente texto neste mesmo jornal, pude confirmar que o professor não apreendeu o que ensinou; iria, pois acredito no estatuto da OAB e nas fundamentais prerrogativas do advogado, porque ela mesmo, a OAB, com seu silêncio ensurdecedor, demonstra não acreditar; iria, talvez, pois aprendi a duvidar de quase tudo que ouço e vejo na internet, nessa Torre de Babel, todos e cada um têm um lado, mas por outro lado (desculpe o trocadilho), hoje as mídias tradicionais só têm um lado; não iria, se tivesse ganhado de presente uma preciosa tornozeleira eletrônica, mas melhor ir, pois não gostaria de ganhar a joia mais cara da coroa, a máscara da censura, que turva os olhos, impede a audição e cala a nossa voz.