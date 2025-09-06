Democracia\nAcompanhando o estica e puxa em Brasília nesses últimos dias percebi o quanto nossas lideranças maiores estão aparvalhadas. E no meio dessa guerra de informações corremos o grande o risco de jogar a nossa democracia no esgoto em meio a uma luta fratricida entre os três poderes. De um lado o STF (Supremo Tribunal Federal) que puxou a corda na tentativa de punir exemplarmente todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. De outro lado um Congresso pressionado por grande parte da opinião pública e lideranças da direita e do centrão. E não menos importante, um Poder Executivo omisso, maculado e com inúmeros erros de gestão. Só espero que nesse cabo de guerra e na busca por uma anistia completa não cheguemos a escancarar as portas e janelas para uma futura ditadura (seja de direita ou de esquerda) revestida no primeiro momento de solução após quase 40 anos de uma Constituição cidadã e democrática. Que nossos parlamentares, ministros do STF e lideranças do governo federal tenham sensatez nesse momento difícil que o país enfrenta.