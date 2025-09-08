Vereadores\nÉ tocante como alguns vereadores de Goiânia, em seus toma lá, dá cá, mais atrapalham do que ajudam o prefeito a governar o município.\nMaria Aparecida Chaves Silva\nResidencial Orlando Morais - Goiânia\nTrânsito de Goiânia\nQuem circula pelos corredores das Avenidas 24 de Outubro e Castelo Branco já percebe as melhorias implantadas pela Prefeitura de Goiânia. Trechos que antes eram lentos agora fluem melhor com a onda verde, tornando o trânsito menos estressante e mais ágil. O mesmo tenho ouvido de todos que utilizam diariamente o corredor Jamel Cecílio/136. Inclusive, o Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera, na última sexta-feira (5/9), mostrou ao vivo que o tempo para cruzar todo esse corredor caiu pela metade – de 25 minutos para 13 minutos – após as melhorias implantadas.\nForam intervenções necessárias e eficazes, que já fazem diferença na vida de quem depende dessas avenidas para ir e voltar do trabalho.