Leitora de jornal\nQuero parabenizar a senhora Possidônia Rodrigues de Carvalho pela bela trajetória de vida e pelo hábito de leitura que ela mantém com tanto entusiasmo, conforme matéria publicada na edição de 8 de setembro. É inspirador ver que, aos 98 anos, ela encontra na leitura de O POPULAR uma forma de se manter bem informada e em sintonia com o mundo.\nPermita-me também compartilhar minha própria ligação com este jornal. Cheguei a Goiânia em 1976 e fui morar em uma pensão de meu tio Gerônimo, na Rua Santa Luzia, em Campinas. Ele era assinante do POPULAR, e foi dividindo com ele as páginas do jornal que aprendi o hábito diário da leitura. Desde então, O POPULAR me acompanhou por toda a vida.\nQuando me mudei para o interior, em Mutunópolis, o jornal chegava por assinatura. Mais tarde, quando passou a circular apenas em Porangatu, eu fazia questão de comprar sempre que ia até lá. Hoje resido no interior e, infelizmente, o jornal já não chega nem a Porangatu. Por isso, cada vez que vou a Goiânia, um dos meus maiores prazeres é passar numa banca e adquirir a edição do dia.