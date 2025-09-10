Rua da Divisa\nEscrevo como usuário preocupado e acho que falo em nome de todos os que se utilizam a Rua da Divisa. O problema que enfrentamos transcende a simples manutenção que vem sendo feita e exige uma solução estrutural definitiva. A Rua da Divisa, com sua largura e base de pavimento atuais não comporta o tráfego intenso de veículos de carga pesada.\nReconhecem-se os esforços e a frequência das operações “tapa-buraco”. Contudo, é notório que este paliativo não surte mais efeito. Com o número de veículos pesados que por ali passam, os buracos ressurgem em questão de dias e com a chegada do período chuvoso isto tende a se agravar. O leito da rua já está ultra saturado e comprometido em sua fundação. O pavimento cede rapidamente, tornando a via insegura e a manutenção, um desperdício de recursos públicos. A situação atual representa um risco constante, além de causar danos aos veículos e transtornos à rotina de toda a comunidade usuária.