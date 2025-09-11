Assembleia Legislativa\nÉ impressionante o quanto a Assembleia Legislativa do estado de Goiás se esforça para agir sempre na contramão dos anseios da população e do mínimo respeito para com nossos impostos, via vultosos gastos que a todo momento sustentam as ações e decisões daqueles que deveriam se pautar pelo respeito aos princípios éticos, bem como à transparência e economicidade que se esperam de tal poder.\nInfelizmente, não é o que tem ocorrido, haja vistas as inúmeras vezes em que O POPULAR vem publicando matérias ao longo dos meses, em especial nos mais recentes, dando-nos a impressão de que o cenário que se nos apresenta é sempre de piora progressiva, tanto no que se refere ao comportamento dos nobres membros do Legislativo estadual (alguém pode me dar notícias em relação à agressão verbal e misógina sofrida por uma deputada da oposição por um colega useiro e vezeiro em lançar mão de atos pouco dignificantes, intimidando as pessoas com as quais convive?), quanto na ganância em avançar no dinheiro público para trocar carros, comprar aviões, nomear milhares de assessores, custear cenas incompatíveis com o equilíbrio e a postura que se exigem de um presidente de poder, alardeando que o salário dos colaboradores já está na conta.... e por aí vamos tendo que aguentar tantos dissabores. Como o saco de maldades continua aberto, li com muita tristeza nas páginas desse prestigioso jornal, que o senhor presidente da Alego apresentou um projeto de lei perdoando dívidas contraídas por pessoas que agrediram de maneira irresponsável o meio ambiente goiano, em mais um péssimo exemplo quando estamos às portas de receber a COP 30, evento de mundial importância no que se refere à preservação de nossas tão desconsideradas e destruídas flora e fauna. Há alguma luz no final do túnel para essa