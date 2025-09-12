Voto de Fux no STF\nO julgamento da Ação 2668 no Supremo Tribunal Federal deixou no ar uma questão que merece reflexão. O ministro Luiz Fux iniciou seu voto afirmando que o STF não tinha competência para julgar os crimes em análise. A lógica é simples: se um tribunal é incompetente, não pode condenar nem absolver, apenas reconhecer essa limitação.\nMas, na sequência, o mesmo voto absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro e condenou outros réus. Eis a contradição: ou se reconhece a incompetência e todos são absolvidos, ou se supera essa barreira e todos são julgados sob as mesmas regras. Condenar uns e absolver outros, depois de afirmar que a Corte não poderia sequer julgar, cria um impasse lógico e jurídico. Não se trata apenas de um detalhe técnico. A coerência das decisões é o que garante segurança ao cidadão comum. Quando a Suprema Corte age de forma contraditória, transmite a sensação de que a Justiça pode ser moldada ao caso, e não ao princípio.