Trama golpista\nTerminados os julgamentos dos oito réus que formam o Núcleo Central da chamada trama golpista pelo STF, entendo que a justiça foi feita da forma mais clara e embasada possível. Foram 4 votos a 1 para que não paire a menor dúvida dos diversos crimes praticados por este grupo que tramou em vão o rompimento de nossa democracia e de nosso Estado democrático de direito.\nOs artigos infringidos por estes indivíduos mostram nitidamente a sordidez de uma trama que culminaria em mortes de autoridades e simultâneo golpe de Estado. Foram incontáveis provas juntadas pela PGR, que atentamente as estudou, remetendo-as em forma de denúncia ao Supremo. Tudo feito dentro dos devidos rigores da lei para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a lisura das tramitações dos processos, julgamentos e respectivas sentenças.