Zeladoria da cidade\nEm frente à minha casa há uma área pública que até hoje não recebeu um destino definido. Para não deixar o espaço vazio, nós, moradores, plantamos árvores frutíferas e até construímos um pequeno parquinho, que virou ponto de encontro da vizinhança. Porém, pouco a pouco, o local passou a ser usado para descarte de lixo e entulho, formando uma montanha que tirava a beleza da paisagem e colocava em risco a saúde da comunidade.\nDecidi registrar uma solicitação de remoção de entulho ao Consórcio Limpa Gyn, pelo site www.consorciolimpagyn.com.br. Para minha surpresa e alegria, em menos de 24 horas a equipe compareceu e retirou o material acumulado. O resultado me deixou muito satisfeita: pude voltar a sentar na porta de casa, conversar com os vizinhos e contemplar o pôr do sol em direção a Trindade, ouvindo o canto dos passarinhos. Outro ponto que merece elogio é a coleta de lixo orgânico. A minha lixeira é em formato de baú, e até os sacos que ficam no fundo são levados pelos coletores.