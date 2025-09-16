BRT\nAo contrário do Eixo Anhanguera o BRT Norte/Sul foi construído sem um adequado planejamento. O Eixo inaugurado nos anos 70 do século passado é um sucesso desde a sua implantação, foi planejado por técnicos considerando a ocupação e o crescimento da cidade, enquanto o novo BRT aparentemente foi construído onde era mais fácil. Obras viárias em vez de resolverem os problemas da cidade podem tornar esses problemas eternos.\nMarcos de Luca Rothen\nSetor Bueno - Goiânia\nFalta de água\nSou morador da região leste de Apare<CW-26>cida de Goiânia há 14 anos e, nesse período, convivemos todos os anos (sendo raríssimas exceções) com o mesmo problema durante a estiagem: a falta de água. O cenário se repete como uma rotina desgastante para os moradores, que acabam penalizados pela instabilidade do abastecimento.