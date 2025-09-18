Democracia\nLembro-me de uns tempos atrás que, enquanto de um lado o ministro Alexandre de Moraes exclamava “que o tempo do deixa pra lá acabou”, os inimigos da pátria não deixaram de lado o atrevimento e o desrespeito, estampando cartazes com dizeres Fora Ladrão no plenário da Câmara Federal e, ainda não satisfeitos, gritando sob o comando de um perdedor insuflador. Não saberia dizer se eram os mesmos que no dia 8/01/2023 depredaram o local, mas aquelas atitudes nos levam a crer que ainda permanece o rancor e o ódio que os tornam cegos ou então criminosos contumazes.\nA democracia tarda, mas não falha! E acredito ainda que não será necessário o uso de armas, o uso da palavras de baixo calão, de barras de ferro e a depredação das nossas riquezas naturais e construídas, para que se restabeleça a tranquilidade e harmonia no nosso país. O diálogo sempre será a nossa arma, o esteio para a formação e proteção do <QA0>