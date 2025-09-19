PEC da Blindagem\nGregor Samsa, personagem do livro “A Metamorfose” (1915), de Franz Kafka, acorda uma manhã e se descobre um inseto monstruoso e repugnante, capaz de despertar nojo até em si mesmo. A obra clássica de Kafka vem mexendo com a sensibilidade de leitores há mais de um século.\nVamos falar da atualidade e verificar se a genialidade do escritor austro-húngaro (checo ao final) foi suficiente para despertar autocrítica nos próceres da atualidade. Tivemos, entre 17 e 18 de setembro, a aprovação de PEC na Câmara Federal que protege os senhores congressistas, impedindo que sejam processados sem a autorização dos próprios políticos supostamente infratores.\nSerá que suas excelências não se sentem um inseto degenerado e repulsivo, já que, partindo dos absurdos privilégios de que dispõem, lançam esse insultuoso beneplácito em favor deles próprios? Mais que insulto, é uma cusparada na face da sociedade civil que arca com o altamente oneroso custo do Congresso Nacional. De minha parte, não me constranjo em apontar, no meu estado, 14 insetos dissimulados, que resolveram ungir-se de graças, para desgraça de todos nós.