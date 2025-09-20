Famigeradas PECs\nPEC da Blindagem, PEC da Anistia... são famigeradas propostas voltadas aos próprios interesses dos legisladores. A que ponto chegamos? Elegemos um Congresso Nacional que, em detrimento de nossos anseios e necessidades, passa os dias atuando em causa própria, com raríssimas exceções. O que tem ocorrido naquela Casa de Leis é um escárnio contra o povo brasileiro. E o pior é que a grande maioria das pessoas acompanham tudo isso de forma passiva e acomodada.... Inércia total e é isto que estes indivíduos blindados com mandatos querem: o desinteresse da população para que deitem e rolem o máximo possível esbanjando dinheiro, poder, desigualdades, injustiças.\nE o que já se apresenta como um caos pode se tornar ainda pior, pois a tendência é que efeitos cascatas inundem como tsunamis as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais Brasil afora, o que acionariam também - via isonomia - os interesses dos Poderes Executivos. Resultado? Cataclisma sociopolítico geral! Se não abrirmos os olhos e começarmos a agir rapidamente, estaremos vivendo tempos cada vez mais tenebrosos. A passividade da população fomenta o aumento de grupos que só nos afundam cada vez mais para um quadro social injusto e desigual.