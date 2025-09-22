PEC da Blindagem\nAinda bastante aturdido e não menos desentendido após a recente e inimaginável aprovação, pela Câmara dos Deputados em Brasília, da famigerada PEC da Blindagem, procurei, num primeiro momento, alguma palavra que pudesse sintetizar todo o sentimento que tomou conta de minha pessoa em relação ao assunto. Infelizmente, dados a grandeza e ao inusitado fato, não consegui tal palavra, o que me leva a expressar abaixo os principais sentimentos que ora me acometem, pois jamais imaginaria estar sendo vítima de tamanhas agressão e desconsideração por parte de nossos representantes federais:\nIndignação com a aprovação da PL da Bandidagem, e não Blindagem, conforme querem nos impingir os seus apoiadores, tornando-os imunes a qualquer ato lesivo a uma pessoa, instituição, bem público ou privado, para os quais a justiça brasileira cujos olhos são cobertos por uma venda, passará a ser aplicada diferentemente quando se tratar de um membro do poder legislativo, retirando-se tal venda e jogando por terra o julgamento isento que embasa as decisões dos juízes.