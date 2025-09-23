Barulho de fogos\nNo sábado (20/09/2025), moradores do Setor Aeroporto, nas imediações da Av. República do Libano com as Ruas 18-A, 17-A, 16-A, foram acordados por volta das seis e meia da manhã ao som ensurdecedor de foguetes e rojões. Apavorados, crianças choravam, passarinhos em revoada e cães latiam, sem entender o motivo do alvoroço. Aqueles que os amam e respeitam, sofrem com eles. Era o início de uma feira de automóveis promovida por algumas garagens de veículos usados. O trânsito da Rua 18-A, esquina com a Av. República do Líbano, foi fechado nos dois sentidos. O foguetório durou até depois das 16 horas. Os fogueteiros se sentem à vontade porque não são admoestados pelas autoridades públicas. Foram feitas reclamações pelo 190 (Polícia Militar), que orientou ligar no telefone 153 para a Guarda Municipal, mas sem sucesso. Esse telefone sequer completa a ligação. Telefones da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) também não atenderam.