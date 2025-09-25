Santuário ameaçado\nÉ incompreensível que, em pleno século 21, quando a preservação ambiental é um consenso urgente, ainda existam pessoas e instituições que avançam com projetos agressivos ao meio ambiente, sem qualquer pudor. Esse é o triste cenário que </CW>testemunhamos atrás das quadras de futebol da Rua 148, no Setor Marista, em uma área pertencente ao Clubes dos Oficiais. Árvores e vegetação nativa, que formam um pequeno refúgio verde em torno de uma nascente, estão sendo derrubadas para dar lugar a arquibancadas de concreto. Mais concreto! Cada vez mais concreto ao nosso redor!\nEssa área deveria ser intocável, um santuário de preservação permanente. É o último fragmento do ecossistema que outrora dominou toda a quadra entre a Rua 87 e a Avenida 136. Lembro-me de quando era criança e morava na Rua 145, a região era um brejo, com vegetação densa e rica fauna. Meu irmão, na época um moleque de 10 ou 12 anos, costumava pescar lambaris e caçar rãs no local. Hoje, o que sobrou foi apenas essa pequena mata e uma nascente que luta para não secar. É nosso dever proteger esta área verde, nosso pequeno, mas vital “Central Park”. Não podemos permitir que ele seja sacrificado. Vamos preservar essa riqueza antes que seja tarde demais!</CL>