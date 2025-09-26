PEC da Blindagem\nTudo foi planejado na Câmara dos Deputados com a ativa e comprometida participação do atual e do ex-presidente do referido poder, visando dotar nossos representantes de uma armadura legal inatingíveis por leis às quais os simples mortais brasileiros estão sujeitos, transferindo a responsabilidade da investigação, início e andamento de qualquer processo legal contra os mesmos legisladores a seus pares, e com voto secreto. Não foi difícil, pelo que se percebe, juntar em tal propósito os partidos que compõem o famigerado Centrão, que se uniu à direita, ambos os grupos representados pelo PL, UB, MDB, Republicanos, Novo, PSD, PP, dentre outros, arregimentando o voto de mais de 300 deputados, que comemoraram acintosamente a aprovação da famigerada Lei da Blindagem, muito bem mudada, no jargão popular, para Lei da Bandidagem.