Marginal Botafogo\nNo dia 25/09, reportagem do POPULAR, dois dias depois de uma grande chuva que pôs a via Marginal Botafogo em interdição por várias horas, nos dá conta de que a referida via possui 270 pontos críticos. Muitas coisas mudaram desde o início da construção da Marginal, entre as quais destaco a mudança total de orientação de órgãos de arquitetura e de meio ambiente sobre a (in)adequação da construção de vias desta natureza. Aliás, à época de aprovação do projeto, me surpreendi com as objeções que já então um jovem arquiteto levantava a respeito. Os poucos anos de existência desta via vêm demonstrando, a meu ver, sua inviabilidade. A necessidade de recursos para sua manutenção, parece não ter fim. Uma outra questão correlata, que merece destaque, é a forma como o poder público e o setor imobiliário vêm tratando a questão: a cada novo Plano Diretor, afrouxam-se mais os controles.