Isenção do IR\nA proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) para rendimentos até R$ 5 mil, em tramitação no Congresso Nacional (PL 1952/2019), é um passo crucial para promover justiça social e impulsionar a economia. Em um país marcado por desigualdades profundas, zerar o IR nessa faixa salarial não é apenas uma questão fiscal, mas uma ferramenta essencial para reduzir a pobreza e impulsionar o crescimento sustentável. Do ponto de vista econômico, a isenção aumentaria o poder de compra das famílias de baixa e média renda, injetando mais recursos na economia real. Com mais dinheiro no bolso, os brasileiros poderiam consumir mais bens e serviços, fomentando o comércio local, a indústria e o setor de serviços. Além disso, ao aliviar a carga tributária sobre salários modestos, o governo evitaria penalizar desproporcionalmente os mais pobres, enquanto grandes fortunas muitas vezes escapam de tributações mais pesadas.