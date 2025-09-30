Alagamentos\nBastante pertinente o artigo de Luciane Martins Araújo sobre tema mundial, mas tendo como base a nossa amada Goiânia que desde sempre padece de bons projetos - e execuções - que resolvam de uma vez nossos problemas, sobretudo em épocas de chuvas torrenciais.\nEntra ano e sai ano e o que se vê são as mesmas notícias: alagamentos, quedas de árvores e postes, propriedades inundadas, quedas co<CW-17>nstantes de energia, prejuízos com perdas de produtos e queimas de maquinários, doenças e mortes. Aliás, por falar em energia, telefonia e internet, desafio alguém que mostre uma cidade no Brasil que possua mais cabos e fios dependurados se arrastando por todos os cantos que Goiânia.\nNão bastasse ouvir mais um pronunciamento negacionista e antiecológico de Donald Trump na abertura da Assembleia Geral da ONU, onde defendeu o uso abusivo de combustível sujo e desdenhou dos estudos científicos sobre o clima, nos deparamos aqui com uma aberração: a colocação (mesmo que seja como experimento) de grama sintética nos canteiros centrais de uma grande avenida de nossa capital. Bem que a Prefeitura de Goiânia poderia nos poupar desta vergonha e constrangimento, pois tal execução foi motivo de chacotas mundo afora neste tempo veloz de notícias virtuais.