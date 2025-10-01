Alerta da Defesa Civil\nNo mês de junho a comitiva de Goiás ouviu o alarme de segurança em Israel. Agora, após os transtornos causados pelas chuvas na Marginal Botafogo também soou, em teste, o alerta da Defesa Civil de Goiânia. Um sinal de precaução! Mas com a retomada dos empreendimentos imobiliários, como está a contrapartida do setor nos projetos? E as novas construções contam com reservatórios para captação de água da chuva para a reutilização na descarga dos banheiros, irrigação dos jardins, lavagem de pisos, calçadas e veículos? O alerta do dia 27 foi apenas um aviso ou um sinal para a quebra de paradigmas?\nJuracy Rocha Braga Filho\nJardim Goiás - Goiânia\nIsenção do IR\nQue ótimo que haja isenção para quem tem renda até R$ 5 mil. No entanto, se fizermos alguns cálculos usando a tabela atual, veremos algumas informações não muito claras. Todos os números que apresentarei foram feitos usando a atual tabela, incluindo três dependentes (média histórica). Hoje quem ganha até R$ 4.999,00, depois dos descontos de INSS e dependentes, tem uma renda líquida tributável de R$ 3.730,43. Usando a tabela dará um imposto a pagar de R$ 178,12. Após a aprovação estará isento. Cabe uma observação de que o salário médio no Brasil é de R$ 3 mil, portanto, a enorme maioria dos trabalhadores já é isenta. Agora vamos ao estudo real. Quem ganha R$ 5.001,00/mês, usando a mesma tabela, ao final terá um imposto a pagar de R$ 178,40. Correto até agora? Vamos lá. Se o casal que tem o mesmo número de filhos (no exemplo que citei, seriam esposa e dois filhos) trabalha e ganha R$ 4 mil cada, a renda total seria de R$ 8 mil, com isenção total de IR. Agora vem a cilada. Se só um trabalhar e receber os mesmos R$ 8 mil de renda, usando a mesma tabela, pagará todo mês R$ 899,64 de IR. Que grande justiça fiscal! A justiça social só seria benéfica se atingisse a todos os contribuintes. Para isso, o governo, a Receita Federal, tem um caminho muito mais fácil. É só atualizar a tabela, defasada em mais de 77% ao longo de todos esses anos. Aí sim, haverá justiça social, pois é sabido por todos que só o Imposto de Renda retido na fonte é verdadeiramente identificado, via declaração de rendimentos. Aliás, o Congresso Nacional, que tem a prerrogativa de leis, deveria colocar, como obrigação, a correção da tabela, no mesmo índice da inflação, anualmente e não ao gosto da Receita. É muito fácil fazer donativos com o chapéu alheio. Na realidade, todos estamos perdendo com essa injustiça fiscal. Não há dinheiro para comprar os bens necessários.