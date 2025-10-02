Língua portuguesa e matemática\nQuando apenas 8,6% dos concluintes do ensino médio dominam matemática e 37,1% atingem o nível adequado em língua portuguesa, não estamos diante de um tropeço: é um sinal de incêndio. Em Goiás, o retrato também arde: só 9,9% dos alunos do 3º ano chegam ao patamar ideal nas duas disciplinas. E, na base do sistema, 59,2% das crianças estão alfabetizadas na idade certa - avanço real, porém aquém da meta de 80% até 2030. Já sabemos que mudanças de slogan não mudam sala de aula; que reformas sem sala de aula são maquetes; e que a desigualdade entra pela porta da escola muito antes da merenda. O que nos falta é estratégia obstinada: menos anúncio, mais execução; menos paixões metodológicas, mais evidência. O Pisa 2022 já nos havia avisado: ficamos abaixo da média da OCDE e concentramos muitos estudantes no nível de baixo desempenho.