Isenção do IR\nAo aumentar o teto de isenção do Imposto de Renda/Pessoa Física para até R$ 5 mil, o governo federal tenta minimizar o impacto desse imposto na vida de milhões de famílias que, historicamente, também neste quesito, sofrem constantes injustiças sociais. Em contrapartida, para balancear o peso desta isenção, o governo Lula sobretaxou o imposto daqueles cidadãos brasileiros (ou que aqui vivem) chamados de “super ricos” ou multimilionários (como queiram) que estatisticamente não passam de 1% dos contribuintes de nossa Nação. Justo? Não tenho a mínima dúvida disso. Na verdade, houve uma grande demora para se mexer neste vespeiro, seja por medo ou por pressão desses magnatas ou mesmo por mera inércia socioeconômica de governos anteriores.\nO fato é que o Brasil deu este grande passo para ao menos entendermos que as coisas estão entrando no eixo para vivermos e convivermos num país mais justo e solidário.