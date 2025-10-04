Alameda Pampulha\nO poder público precisa tomar alguma providência sobre as construções irregulares ao longo da Alameda Pampulha, inclusive sobre a apropriação indevida de trecho dessa via pública próxima ao Parque Beija Flor. Sem falar das outras ocupações irregulares denominadas ‘chácaras’, ‘áreas’ etc.\nEsther M. Paiva Siqueira\nSetor Jaó - Goiânia\nDireito a ampla defesa\nAinda bem que essa coluna nos dá o direito de emitir nossas opiniões, sejam elas a favor ou contra. Sou contra anistia, blindagem e quaisquer outras ações que visem atenuar ou perdoar crimes políticos. No entanto, alguns leitores esquecem de olhar no retrovisor e ver que em 1979, em pleno regime militar, vários cidadãos, na época fichados no Dops (antigo Departamento de Ordem Política e Social, que atuou durante regimes ditatoriais) como terroristas, assaltantes de bancos e contrários ao regime, foram anistiados. Hoje até ocupam cargos de relevância no governo. Após a Constituição de 1988, houve várias situações de pleno conhecimento de todos os brasileiros, uma torrente de corrupção: escândalo do orçamento, mensalão, Lava Jato e, mais recente, o escândalo do INSS. Do mensalão e da Lava Jato, houve várias investigações e julgamentos que culminaram com condenações. Dos condenados, quantos estão cumprindo pena na prisão? Todos foram libertados, utilizando a última instância. O que esperar para a situação do INSS? Pizza ao final? Eu, como cidadão brasileiro, só quero que se respeite o artigo 5º da Constituição em todos os seus itens. Direito a livre expressão, direito a ampla defesa etc. Observem bem o sentido de “ampla”. como seria a ampla defesa, ao dar a ela cinco dias de prazo para ler 10 mil páginas de um processo? Como permitir que a última instância seja o investigador, o indiciador, o julgador e o penalizador? A quem recorrer se houver um erro no julgamento? São essas situações que nós, cidadãos de bem (a favor e contrários), devemos lutar para que sejam observadas. Espero que possamos continuar expressando nossas diferenças, democraticamente racionais e sem intuito de conflito.