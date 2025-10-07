Transporte coletivo\nO transporte coletivo de Goiânia não atende nem o primeiro requisito para a prestação de um bom serviço; a informação ao passageiro. Em Goiânia não se sabe se o ônibus está indo ou voltando. Talvez quem cuide do ônibus conheça a cidade toda, mas para o passageiro comum, por exemplo, que está na Avenida T-63, saber de que lado fica a Praça A é muito difícil.\nMarcos de Luca Rothen\nSetor Bueno - Goiânia\nBebidas destiladas adulteradas\nDuas situações devem ser analisadas neste primeiro momento, no que tange aos impactos provocados, pela adulteração das bebidas destiladas no Brasil. A primeira é nos compadecermos com as famílias das vítimas que até este momento, chorama perda de pessoas cuja causa da morte, intoxicação por metanol, já foi confirmada ou é investigada. A segunda situação, é buscar celeridade nas investigações, empregando um rastreamento preciso, conciso, objetivo e direto, identificando os autores envolvidos nesta tragédia.