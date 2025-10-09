Acidente com o césio-137\nLouvável a iniciativa do vereador Lucas Kitão ao reapresentar projeto para criação de museu e monumento alusivo ao acidente com o césio-137.\nO evento teve e ainda tem repercussão mundial, mas as nossas autoridades o tratam com desprezo, deixando o lote da Rua 57 se tornar depósito de lixo ao invés de construir ali um memorial, que serviria até de atração turística, item tão carente em nossa capital.\nMacilene R. de Oliveira\nCentro - Goiânia\nProsperidade\nProsperidade não é um sentimento — é um sistema. E esse sistema só se sustenta quando há atividade econômica capaz de gerar valor real. O Índice de Progresso Social (IPS) 2024 nos provoca uma pergunta: como pequenas cidades conseguiram as melhores classificações de progresso social em Goiás? Em Rio Quente, o turismo tornou-se referência internacional. Em Catalão, a presença de indústrias impulsiona o progresso regional. Em Goianésia, o setor sucroenergético tornou-se vetor de desenvolvimento sustentável. Essas trajetórias revelam um padrão claro: onde há negócios fortes, produtivos e competitivos, há desenvolvimento que se espalha - renda, emprego, infraestrutura e oportunidades. Sem atividade econômica estruturada, o progresso social não se sustenta. Onde há apenas sobrevivência, não há base para prosperar. Não se trata de escolher entre o pequeno ou o grande. Trata-se de reconhecer que a prosperidade nasce de quem permanece necessário, competitivo e capaz de multiplicar valor.