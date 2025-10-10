Título de cidadania\nPara que serve, afinal, um título de cidadania? Os títulos de cidadania diferenciam-se em nacional e honorífica ou benemérita. O primeiro é geralmente outorgado a pessoas de outra nacionalidade, concedendo-lhes direitos e deveres iguais aos dos cidadãos nascidos no país. Isso inclui o direito de viver e trabalhar no território nacional, acesso aos serviços públicos, enfim, todos os direitos e deveres inerentes à condição de cidadão. Trata-se, portanto, de um instrumento com aplicação prática na vida do agraciado. Já a Cidadania Honorária ou Benemérita é uma honraria simbólica, uma forma de reconhecer publicamente as contribuições de um indivíduo à cultura, economia, esporte ou sociedade de uma localidade. Os benefícios, nesse caso, resumem-se basicamente à honraria em si, a direitos cerimoniais e, em alguns casos polêmicos, à isenção de taxas municipais e concentram-se majoritariamente no receptor da honraria, cabendo muito pouco à comunidade que a outorga. É essencial, a meu ver, manter o foco no coletivo. A concessão deve servir para reconhecer publicamente contribuições exemplares, criar modelos inspiradores e fortalecer a identidade cultural local.