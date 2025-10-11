Democracia e ditadura\nEtimologicamente democracia, do grego “demokratia,as”, junção de “demos”, que significa povo, e “kratía”, com sentido de poder. Democracia, sistema de governo no qual o poder do Estado é investido em sua população em geral, enquanto ditadura tem sua origem no latim “dictatura,as”, ofício do ditador. Regime autoritário de governo. O texto intitulado Ditadura e democracia do sr. Roberto Célio, de 8/10/25, fez-me lembrar das inúmeras vezes em que li, nas redes sociais, pessoas afirmando que ditadura nunca existiu no Brasil. Tantas afirmativas esdrúxulas, discursos evasivos, de pouca leitura. Daí a importância dos livros para discutirmos qualquer assunto, para irmos além do senso comum, das fake news. E ao discutir sobre democracia e ditadura, é imprescindível a leitura de no mínimo dois livros: ‘Utopia Autoritária Brasileira: como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até hoje’, de Carlos Fico, pesquisador, tido como maior autoridade no estudo da ditadura militar brasileira, dos diversos golpes e tentativas de golpes entre os séculos 19 e 21, desde a Proclamação da República aos anos recentes. Ele fala das tentativas fracassadas de 1904, 1922, 1924, 1956, 1959 e 1961 e golpes bem-sucedidos de 1889, 1930, 1937, 1945, 1954, 1955 e 1964. No que diz respeito ao caso mais recente, a tentativa de golpe de 2022-2023 há algo inédito: o indiciamento de militares golpistas.