PL Mulher\nEm passagem rápida por Goiás, onde participou de encontro nacional do PL Mulher em Rio Verde, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro provou mais uma vez o quão fraco está o poder de liderança da chamada direita radical em todo o País.\nDestilando veneno contra a esquerda, o centro e, sobretudo, o atual governo federal, a esposa do agora condenado e preso em regime domiciliar Jair Bolsonaro, pelo visto esqueceu-se de falar de bons projetos e possibilidades de uma boa administração pública, caso estes ganhem as próximas eleições presidenciais. Só e tão somente ataques rasteiros e fake news bem ao tom do famigerado mandato passado sob o brado de Deus, Pátria e Família, sendo que este caiu por terra ante as maquiavélicas manobras do clã Bolsonaro desde a trama do frustrado golpe até os dias atuais, passando pelas condenações de seus cúmplices.