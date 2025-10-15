Dia dos Professores\nSer professor é muito mais que exercer uma profissão, ministrar aulas, aplicar e corrigir provas. Exige muito esforço, preparo, conhecimento, pesquisa, tempo e dedicação; mais ainda, requer compromisso e comprometimento.\nQuando eu vejo que nossos jovens estão perdendo a vida, muitas vezes por não terem tido a oportunidade de uma boa educação (no sentido amplo da palavra), fico entristecido. Por outro lado, quando vejo que um simples projeto realizado em uma escola na região Oeste do Rio de Janeiro, em Realengo, desenvolvido por um professor de História (me reservo no direito de chamá-lo de Júnior, por motivos óbvios), vence um concurso intitulado “Professor Nota 10”, fico feliz e ainda acredito que a Educação ainda é a grande solução para os problemas de uma Nação. Então queridos professores (as), não somente neste dia, mas que todos os dias de vossas vidas sejam cada vez mais felizes e motivadores de nossos alunos para que possamos ter um país cada vez melhor, sobretudo para as nossas gerações vindouras.