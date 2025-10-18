Trânsito e praças\nAs grandes cidades do mundo trabalham para garantir uma mobilidade segura para a população. Nessas cidades a busca por maior fluidez não sacrifica a segurança dos motoristas e pedestres e os aumentos de velocidades para os veículos não é um objetivo, pelo contrário. Do que conheço, a única grande cidade que reduz as calçadas e áreas verdes para dar maior velocidade para os veículos é Goiânia. Recentemente até uma pequena praça teve sua área reduzida para dar mais espaço para os carros estacionarem, ou seja, como estamos falando de trânsito, estamos na contramão do mundo civilizado.\nMarcos de Luca Rothen\nSetor Bueno - Goiânia\nEstado laico\nEm relação à notícia no POPULAR do dia 15 de outubro, sobre o estado de Goiás, via autorização legislativa cumprindo desejo do governador, isentar as igrejas do pagamento do ICMS, me acomete de imediato uma preocupação baseada no que vem se percebendo ao longo dos últimos anos: a dependência cada vez mais evidente das igrejas de denominação cristã, católicas e evangélicas, do poder público para financiamento de diversas atividades que as mesmas promovem, quaisquer que sejam elas. Com efeito, em que pese o fato legalmente estabelecido em nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, de que o Brasil é um país laico, ou seja, em que todas as ações realizadas pelo poder público não podem ter qualquer conotação religiosa, atendendo igualmente cristãos, espíritas, adeptos de religiões afro, dentre outras, assim como os ateus, na prática não é o que se observa. Pois todos pagam igualmente os impostos devidos ao poder público e não podem ser alijados das ações governamentais por sua opção religiosa ou por serem ateus, o que caracterizaria uma grande injustiça, jogando por terra o princípio da impessoalidade, basilar na administração pública.