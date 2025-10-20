Áreas verdes\nContinuamos a assistir perplexos o recorte de nossas poucas praças e áreas verdes em favor de um trânsito mais rápido. É triste ver que as últimas administrações não foram nem um pouco amigas do verde. Na administração anterior, terrenos destinados a praças foram vendidos e foi aprovado um adensamento desenfreado, visível por toda cidade. Na atual, a prioridade é a fluidez do trânsito com redução de espaços verdes e retirada de árvores adultas.\nE assim Goiânia vai caminhando na contramão da ciência, apesar do clima cada vez mais escaldante. Gerações futuras? Por que pensar nelas? O importante é o aqui e o agora.\nRosângela Roriz Rizzo Lousa\nSetor Bueno - Goiânia\nProfessores\nNeste mês em que comemoramos o Dia dos Professores, gostaria de externar minha admiração a esta categoria profissional. Não fossem estes imprescindíveis professores, muitos de nós não teríamos as habilidades para exercer nossas lidas profissionais diárias. Reverencio aqui, sobretudo, meus mestres de história, português e redação (matérias que sempre mais me atraíram) nas pessoas de Zélia e Conceição, Luiz Humberto Carrião, Lisandro Nogueira e Afonso Lira. Muito me ensinaram dentro e fora das salas de aula, pois tive o privilégio de desfrutar de suas amizades vida afora.