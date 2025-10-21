Casa de Bariani\nA casa do escritor, folclorista, sertanista, contista, compositor e cronista, Waldomiro Bariani Ortencio, na Rua 82, Centro, sempre foi um cartão postal de Goiânia e um dos símbolos da nossa cultura. A bela residência foi construída no estilo modernista e o arquiteto responsável pelo projeto foi Eurico Godói. Em 1969, Bariani comprou a casa de Eurípedes Ferreira, passando a morar nela com a sua família, até a data do seu falecimento, no dia 15 de dezembro de 2023, aos 100 anos de idade. A casa de Bariani sempre foi um dos pilares culturais de Goiás, contendo um enorme acervo de livros, quadros, discos, fotografias, documentos e relíquias, e também um local de lançamentos de livros e eventos no âmbito educacional e cultural.\nNa casa de Bariani, também funciona a Sede do Instituto Cultural Bariani Ortencio, uma entidade filantrópica e cultural cujo objetivo principal é a preservação da memória e das obras de Bariani, que se encontram expostas em uma enorme biblioteca. Bariani escreveu mais de 50 livros, entre contos, crônicas, culinária goiana, medicina popular e um dicionário de goianês. Era membro da Academia Goiana de Letras, da Academia Goianiense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Também participou por muitos anos do programa <FI10>Frutos da Terra</FI>, da TV Anhanguera, que ia ao ar aos sábados pela manhã, na apresentação do escritor, comunicador, compositor e publicitário Hamilton Carneiro.