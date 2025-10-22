Goiânia, 92 anos\nCapital com uma das economias mais pujantes do Brasil, Goiânia chega aos 92 anos consolidada como grande metrópole, uma cidade moderna, que também sabe cultivar bem suas tradições. E uma delas é a do comércio varejista, setor que emprega formalmente no município mais de 123 mil pessoas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.\nDe lojas sofisticadas de grandes redes a comércios de bairro, Goiânia cresce a cada dia sem perder o jeito cativante de atender o consumidor no varejo local, uma preciosidade que a capital carrega desde os primeiros armazéns da antiga “Campininha das Flores”.\nE agora, na reta final para o seu primeiro centenário, Goiânia segue encorajando a abertura de novos negócios dia após dia, estimulando o setor produtivo com a sua prosperidade, sua versatilidade e sua vocação para o empreendedorismo. Parabéns, Goiânia!