Goiânia, 92 anos\nMinha homenagem a cidade que amo tanto não poderá ser melhor do que preparar um belo almoço; com pequi, milho verde refogado na manteiga de leite, frango bem temperado e o arroz quente e branquinho. Por que uma homenagem assim? Porque foi assim, que a cultura goiana me seduziu, e porque as pessoas e a cidade passaram a fazer parte da minha vida.\nMinha casa é minha cidade e meu coração não pode ficar sem ela. Aqui vivi um grande amor! Tive filhos, ganhei netos, amigos, minha família cresceu, com tanta gente convivi e outros que um dia, quem sabe, ainda abraçarei. Quisera eu, poder chegar aos 92 anos, sendo assim como Goiânia. Linda, sempre iluminada à espera do amanhecer e do entardecer vermelho alaranjado, de um sol brilhante e que não se acanha diante desse manto azul do céu, que de noite nos cobre com tantas estrelas...