Separação do lixo para coleta seletiva\nVendo a polêmica que se formou na verificação dos serviços do Limpa Gyn, quanto aos produtos recicláveis, chamados de coleta seletiva, percebo o quanto a educação ambiental ainda nos falta abraçar. Onde moro a questão é um verdadeiro problema. O síndico, preocupado com a questão, colocou lixeiras para receber os lixos separadamente, com locais para orgânico e não orgânico. Dinheiro bem aplicado.\nMas não resolveu. Moradores e agregados separavam e não separavam. Colocavam em locais corretos e em outros, totalmente errados. Muitos vinham com plástico e enfiavam no lixo orgânico. E assim acontecia com o orgânico, que ia parar no plástico.\nA vontade do síndico foi eliminar as lixeiras e colocar somente uma, onde ia ter de tudo. Menos a consciência ambiental, a luta por diminuir a poluição. O jeito foi falar com os moradores, mandar cartinha, folders, explicar a importância da separação do lixo, e conscientizar o zelador.