Patrimônio cultural\nO Centro-Oeste do Brasil é a região que menos arrecada no Programa Nacional de Apoio à Cultura, do Ministério da Cultura. É o menor índice de ações apresentadas e com baixíssimo nível de captação. Esse dado, entretanto, não pode se confundir com o valor do patrimônio cultural da região, muito menos com o nível dos profissionais atuantes. Um processo de restauração requer compromisso, paciência e profundo respeito. Ao longo de mais de quatro décadas de atuação direta na área do patrimônio cultural, aprendi que preservar não é apenas restaurar estruturas físicas — é zelar por memórias, identidades e histórias que nos constituem como sociedade.\nSempre fui considerada uma pessoa severa nas minhas avaliações e na condução da causa pública. E foi justamente essa severidade — muitas vezes confundida com rigidez — que me permitiu conhecer empresas, profissionais e organizações não governamentais verdadeiramente comprometidas com o Patrimônio Cultural. Gente séria, que entende que bulir com o patrimônio é lidar com algo sagrado, que exige ética, técnica e responsabilidade. Ao longo dos anos, aprendi a separar o joio do trigo. Há quem veja na preservação do patrimônio apenas uma oportunidade de visibilidade ou de lucro. Mas há também — e felizmente — quem a veja como missão. Por isso, li com indignação reportagem publicada recentemente no UOL, que citava uma dessas sociedade culturais originárias do Centro-Oeste, a Elysium, além de outras empresas e pessoas com quem atuei de forma próxima e respeitosa. Trata-se de equipe de longa trajetória, de mais de 30 anos em defesa do patrimônio, responsável por várias ações não apenas no Centro-Oeste, mas em todo o País e mesmo no exterior. O texto me causou tristeza e perplexidade. Mais uma vez, vi como o desconhecimento e a falta de apuração podem gerar informações distorcidas, capazes de manchar trajetórias inteiras e de esfacelar o trabalho de profissionais sérios.