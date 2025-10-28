Emendas parlamentares\nÉ grave e inaceitável a denúncia que vem sendo divulgada pela imprensa goiana: o pagamento de até 15% do valor das emendas impositivas de vereadores de Goiânia para o orçamento municipal. Tal prática fere frontalmente o princípio da legalidade e afronta a própria hierarquia das normas jurídicas.\nA Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Federal nº 8.726/2016, que disciplinam as parcerias entre a administração pública e as entidades privadas sem fins lucrativos, estabelecem de forma expressa que o valor máximo da taxa de administração ou custo operacional não pode ultrapassar 5%. Nada além disso é legítimo. Portanto, qualquer cobrança acima desse teto é ilegal e imoral. O Município de Goiânia, ao permitir a retenção de 15%, extrapola o que a lei autoriza e compromete a credibilidade das políticas públicas financiadas pelas emendas. Mais grave ainda é o silêncio do Ministério Público de Goiás e do Tribunal de Contas dos Municípios, que deveriam exercer vigilância rigorosa sobre cada centavo oriundo do erário. A omissão de tais instituições fragiliza o sistema de controle e estimula a banalização do desvio de finalidade. É dever constitucional do controle externo zelar pela moralidade administrativa e impedir que a lei federal seja violada por normas ou práticas locais. Além disso, cabe recordar que o Congresso Nacional, ao admitir o limite de 5%, também se distancia do interesse público. Emendas parlamentares são instrumentos de aplicação direta e transparente de recursos, que não justificam taxas administrativas vultosas. O dinheiro público não pode se converter em prêmio de gestão, mas em serviço concreto ao cidadão. Como bem enfatizou o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, “o controle e a prestação de contas são pilares de qualquer democracia que se respeite”. É tempo de Goiânia, de Goiás e do Brasil honrarem esse princípio, pondo fim a práticas que desonram a República.