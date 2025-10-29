Poda de árvores\nUltimamente, temos observado que as árvores da nossa cidade têm sofrido podas drásticas. Entendemos que existe um conflito entre os fios e os galhos, e que o problema maior é que possam causar queda de energia. Motivo justo, mas será que estas podas estão sendo acompanhadas pelos órgãos municipais? O que vemos é que as podas mutilam as árvores e que as maiores, as mais antigas, estão sendo decepadas quase na sua totalidade. Quem caminha pelas ruas vê, com tristeza, que as nossas calçadas estão cada vez menos arborizadas.\nSenhores responsáveis pela fiscalização, vamos acompanhar mais de perto a situação.\nRosângela Roriz Rizzo Lousa\nSetor Bueno - Goiânia\nDocumento papal\nFrei José Fernandes Alves (OP, frade dominicano e membro da Coordenação do Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno) nos brindou com um excelente texto a respeito do rumo alvissareiro que o Papa Leão XIV está decidido a levar em seu Pontificado.