Ação mais letal\nAinda sob o efeito dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro, onde na terça-feira (28) mais de uma centena de pessoas foram mortas por forças policiais no episódio que se considerou, até o presente momento, a ação mais letal ocorrida em terras fluminenses, cabe aqui fazer alguns questionamentos sobre importantes aspectos aí envolvidos.\n1º. Por que tal operação, considerando a nota divulgada pelo governo do estado do Rio, culminou com tantas mortes, quando a mesma nota diz que seu objetivo seria “capturar lideranças criminosas” do referido estado e de alguns outros estados que aí se encontravam?\n2º. Se, ainda de acordo com a nota do Executivo fluminense, o objetivo seria a captura de algumas pessoas, lideranças mesmo, por quais motivos juntou-se um contingente de milhares de policiais, alguns dos quais pagaram com a vida o fato de estarem participando da operação?