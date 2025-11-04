Lô Borges\nA morte do cantor, compositor e instrumentista mineiro Lô Borges nos alerta que estamos sim ficando órfãos de uma geração diferenciada. Muito triste a perda precoce deste artista que ajudou a fundar juntamente com Beto Guedes, Milton Nascimento, Tavito, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Tavinho Moura, Toninho Horta, entre outros, o incomparável Clube da Esquina lá nas Minas Gerais ainda nos idos da década de 60.\nFaço parte de uma geração especial por termos tido o privilégio de vivermos à mesma época de movimentos musicais como o Tropicalismo, a Bossa Nova e, sobretudo, o Clube da Esquina, cujos integrantes beberam da fonte dessas Eecolas bem como do rock (especialmente os Beatles) sem se esquecerem das tradições viscerais mineiras e dos negros, unindo, aliás, o popular e bucólico ao erudito. E deu no que deu: o Clube da Esquina! Simplesmente um jardim musical repleto de maravilhosos jardineiros cuidando da terra, das flores, das árvores. Música em movimento e harmonia com o cosmos, com a vida, com o viver!