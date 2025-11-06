Inundações em Goiânia\nA Prefeitura de Goiânia, que vem tendo um ótimo desempenho na gestão de Sandro Mabel, uma gestão típica de um administrador, deixou uma parte de Goiânia sem a devida atenção nas inundações que estão chegando. Alguns pontos em foco são Marginal Botafogo, Rua 87 (Setor Sul), Ribeirão Anicuns, Vila Bandeirantes, entre outros. Mas ficou de fora a Perimetral Norte, quase em frente ao Residencial Borges Landeiro Tropicale, em uma via paralela à Perimetral. Quando chove é iminente uma enorme inundação nesse local, o que impossibilita passar por ali nas chuvas. E fica impossível sair dessa via. No último domingo, dia 2, foram vários veículos com problemas mecânicos que ficaram no local à noite quando começou a chover. Os empresários da região, por meio de câmeras de segurança, possuem vídeos exibindo a situação caótica em que a via se torna. As chuvas do dia 23 de setembro último foi pura calamidade no local. Esses empresários farão um comunicado, anexando os vídeos, ao prefeito Sandro Mabel, para que priorize o escoamento no local. É o caso de realizar, a curtíssimo prazo, um escoamento bem-feito. O tipo de escoamento que tem hoje no local é de péssima funcionalidade.