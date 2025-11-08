Trânsito\nO respeito às normas de trânsito é um dos pilares da cidadania que precisa de reforço em Goiânia. O desrespeito às vagas de estacionamento reservadas a idosos e pessoas com deficiência – com o uso dos cartões de identificação obrigatórios – é uma cena comum. Lamentavelmente, há motoristas que, para não ocupar essas vagas[ESPECIAIS], estacionam atrás delas, obstruindo o acesso. É papel do poder público garantir a fiscalização rigorosa desses espaços, assegurando os direitos de quem precisa.\nOutro ponto sensível se refere ao exemplo que deveria partir do poder público: em diversas ocasiões, presenciamos agentes da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana e de outras forças de segurança infringindo regras básicas de trânsito – avanço de semáforo, conversões proibidas, e o mais grave, estacionando as viaturas sobre as calçadas (espaço exclusivo do pedestre), mesmo não estando em situações de atendimento de ocorrências.