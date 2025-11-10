Redação do Enem\nO tema da redação do Enem 2025 não é uma novidade para ninguém: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, tema que deixou nossos alunos muito a vontade. Os alunos puderam elaborar um texto dissertativo, argumentativo, e se prepararam ao longo do ensino médio para pautas/ temas políticos, tecnológicos, sociais e culturais dentre outros. Um outro aspecto que evidencia a ausência de ineditismo no tema é que no Enem de 2009, ano em que foram feitas duas redações com dois temas antagônicos, devido ao vazamento, um dos temas foi “Valorização do idoso”. Dessa forma, vejo que o tema deste ano não trouxe grandes dificuldades para os candidatos, que buscam uma vaga nas universidades públicas, principalmente. Outro aspecto é que os alunos podem recorrer aos textos motivadores, e se isso for usado corretamente, verão que a redação não é um bicho de sete cabeças.