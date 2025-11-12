BR-153 às escuras\nMuito pertinente a carta de Lourival Batista Pereira Júnior, publicada nesta terça-feira (11), relatando a escuridão no perímetro urbano da BR-153 em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O problema é real.\nLembro que esta rodovia, em seu perímetro urbano, há tempos deixou de ser tão somente uma estrada que liga o norte ao sul do país para ser também trajeto diário de transeuntes que moram, trabalham e estudam nessas cidades.\nA BR-153 virou também uma avenida. E não fiquem abismados caso algum vereador com tempo de folga apareça com um projeto de lei para transformar esta estrada federal, no seu perímetro urbano, em avenida, dando-lhe o nome de um desses políticos sob o argumento das manjadas homenagens póstumas.\nO fato é que a Grande Goiânia cresceu estrondosamente e a construção de anéis rodoviários são imprescindíveis para fluir o trânsito doméstico e, principalmente, o tráfego dos viajantes que fazem por aqui suas rotas.