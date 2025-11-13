Gastos da Alego\nNão sei o que é pior: constatar todos os dias os gastos dignos de um marajá das Índias feitos pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás ou ler estampado no POPULAR desta quarta (12) uma declaração do deputado Paulo Cezar Martins, do PL, de que a casa de leis da qual faz parte tem um comportamento “franciscano”, quando justifica os “módicos” R$134 mil que gastou em sua viagem ao Japão, reforçando que o referido valor não significou nenhum esbanjamento de dinheiro. Uma pérola, sem dúvida. Pois bem, não custa nada lembrar alguns belos exemplos do modelo franciscano implantado na nossa casa de leis estadual.\nNossa casa de leis estadual tem o maior número de comissionados entre todos os estados brasileiros, mesmo aqueles de população e número de deputados superior aos da Alego, número esse que não para de crescer, em especial nos últimos anos, em que o presidente atual foi reeleito e tem investido em aumentar de maneira constante tais auxiliares.